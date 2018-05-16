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الوطن

الرئيس اللبناني يندد بالمجزرة الإسرائيلية في غزة

منذ 14 دقيقة
كتب: وكالات
الرئيس اللبناني يندد بالمجزرة الإسرائيلية في غزة

الرئيس اللبناني-ميشال عون-صورة أرشيفية

ندد الرئيس اللبناني، ميشال عون، اليوم الأربعاء، بما يجري في الأراضي الفلسطينية، مجدّدا رفض بلاده للاعتراف الأمريكي بالقدس عاصمة لإسرائيل، ونقل بيان رئاسي صادر عنه، في مستهل جلسة يعقدها مجلس الوزراء اللبناني، وفقا لما ذكرته وكالة "الأناضول" التركية.

وأضاف عون، أن هذه المسألة لطالما كانت مصدر اهتمامه في القمم العربية واللقاءات مع الوفود الأجنبية في لبنان، وحيا عون ردة فعل الشعب الفلسطيني، مجددا رفضه لاعتبار القدس عاصمة لإسرائيل، ولفت إلى أن بلاده تلقّت دعوة للمشاركة في قمة استثنائية حول فلسطين، تعقدها منظمة "التعاون الإسلامي"، الجمعة المقبل، في اسطنبول.

وأشار عون إلى أن وزير الخارجية، جبران باسيل، سيمثل لبنان بهذه الاجتماعات.

وفي سياق متصل، اعتبر عون أنّ "التضعضع العربي" يشتت الموقف، ويؤثر سلبا على التعاطي مع الممارسات الإسرائيلية ضد الفلسطينيين.

من جهته، رأى رئيس الوزراء اللبناني، سعد الحريري، في ما جرى في غزة جريمة كبرى، مشيرا أن موقف مجلس الوزراء حاسم بشأن المسألة الفلسطينية، وشدد الحريري على أن لبنان مقبل على مرحلة جديدة، ونحتاج الى التوافق ووحدتنا من شأنها الحفاظ على البلاد.

 

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