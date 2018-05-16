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الوطن

"المؤتمر" يشيد بالعفو عن 300 سجين ويطالب بدمجهم في المجتمع

منذ 13 دقيقة
كتب: إسراء سليمان
"المؤتمر" يشيد بالعفو عن 300 سجين ويطالب بدمجهم في المجتمع

الربان عمر المختار صميدة

أشاد حزب المؤتمر برئاسة الربان عمر المختار صميدة، بقرار الرئيس عبدالفتاح السيسي، الصادر اليوم الأربعاء، بالإفراج عن 300 سجين، بينم عدد من شباب ضمن العفو الرئاسي قبل بداية شهر رمضان الكريم، مؤكدا مدى إنسانية الرئيس وشعورة بمشاكل وهموم الوطن والمواطنين.

وقال المهندس أحمد خالد أمين التظيم بحزب المؤتمر، إن الرئيس يُقدر تمامًا أن الشباب هم قاطرة التنمية، ويجب التواصل معهم بطريقة جيدة، ولذلك ننتظر مزيدًا من تلك القرارات التي تُلهب حماس الشباب، مضيفًا أن ذلك القرار يعتبر ضمن قرارات التنمية والاستقرار التي أصدرها الرئيس في الفترة الماضية.

طالب أمين التظيم بحزب المؤتمر ، بدمج الشباب المفرج عنهم بموجب العفو الرئاسي في المجتمع، وقال إننا أمام مهمة وطنية لإعادة تأهيل من شملهم العفو الرئاسي وإعادة دمجهم حفاظا على المجتمع المصري بالكامل مؤكدًا أن ذلك أقوى دعائم الاستقرار في المرحلة القادمة.

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