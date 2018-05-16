تسجيل الدخول

الوطن

"الجوهري": العفو عن 232 سجين قرار إنساني من الدرجة الأولى

منذ 14 دقيقة
كتب: سمر نبيه
"الجوهري": العفو عن 232 سجين قرار إنساني من الدرجة الأولى

سلامة الجوهري

أشاد اللواء سلامة الجوهري، عضو مجلس النواب عن حزب المصريين الأحرار، ووكيل لجنة الدفاع والأمن القومي بالبرلمان، بقرار العفو الرئاسي الذي أصدره الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم، للإفراج عن 232 سجينا، مؤكدًا أن القرار إنساني من الدرجة الأولى لدعم الشباب وإدخال الفرحة على أهاليهم بحلول شهر رمضان الكريم.

وأوضح الجوهري في تصريحات صحفية، أن القرار يأتي بالتزامن مع مؤتمر الشباب المنعقد الآن، في رسالة واضحة من الرئيس على دعمه للشباب وتمكينهم سياسيا واجتماعيا لبناء الدولة المصرية، لافتا إلى أن القرار ليس الأول من نوعه فقد سبق وأصدر الرئيس العديد من قرارات العفو الرئاسي وأقام العديد من مؤتمرات الشباب منذ توليه الحكم.

ووجه نائب المصريين الأحرار، رسالة شكر للرئيس السيسي على جهوده المستمرة في دعم الشباب، كما وجه رسالة للشباب المفرج عنهم بالعمل على استغلال هذه الفرصة والاندماج داخل المجتمع لبدء حياة جديدة بعيدا عن السجون.

أخبار متعلقة

"الرئاسة": زيار السيسي لعمان تاريخية وناجحة من الدرجة الأولى

"الرئاسة": زيار السيسي لعمان تاريخية وناجحة من الدرجة الأولى
محافظ بني سويف يهنئ الرئيس عبد الفتاح السيسي بعيد تحرير سيناء

محافظ بني سويف يهنئ الرئيس عبد الفتاح السيسي بعيد تحرير سيناء
احتفالية شعبية بمدينة دهب بفوز الرئيس عبد الفتاح السيسي

احتفالية شعبية بمدينة دهب بفوز الرئيس عبد الفتاح السيسي
سليمان وهدان: مواقف الرئيس عبد الفتاح السيسي واضحة وصريحة

سليمان وهدان: مواقف الرئيس عبد الفتاح السيسي واضحة وصريحة

التعليقات

انطلاق فعاليات المؤتمر الخامس للشباب

أحدث الأخبار

محافظ القاهرة لمرؤوسيه: "مش عاوز مصالح المواطنين تتعطل في رمضان"

محافظ القاهرة لمرؤوسيه: "مش عاوز مصالح المواطنين تتعطل في رمضان"

إثيوبيا تنفي مشاركتها في حفل نقل السفارة الأمريكية للقدس

إثيوبيا تنفي مشاركتها في حفل نقل السفارة الأمريكية للقدس

"المؤتمر" يشيد بالعفو عن 300 سجين ويطالب بدمجهم في المجتمع

"المؤتمر" يشيد بالعفو عن 300 سجين ويطالب بدمجهم في المجتمع

"الجوهري": العفو عن 232 سجين قرار إنساني من الدرجة الأولى

"الجوهري": العفو عن 232 سجين قرار إنساني من الدرجة الأولى

الرئيس اللبناني يندد بالمجزرة الإسرائيلية في غزة

الرئيس اللبناني يندد بالمجزرة الإسرائيلية في غزة

اختيارات الوطن

أصعب 24 ساعة في حياة بائع الفول: «صباح ومسا.. يوم ما يتنسى»

أصعب 24 ساعة في حياة بائع الفول: «صباح ومسا.. يوم ما يتنسى»

6 نقاد يرسمون خارطة الطريق.. وعادل إمام و«الفخرانى» يتصدران المشهد

6 نقاد يرسمون خارطة الطريق.. وعادل إمام و«الفخرانى» يتصدران المشهد

موقف أوتوبيسات.. الصبح للبشر وبالليل لـ«الكارو»: «ينفع كده؟»

موقف أوتوبيسات.. الصبح للبشر وبالليل لـ«الكارو»: «ينفع كده؟»

إيه اللى يعطَّل شباك التذاكر بعد زيادة الأسعار؟ عدد المحطات

إيه اللى يعطَّل شباك التذاكر بعد زيادة الأسعار؟ عدد المحطات

«كومبارس» على باب الله: يوم الشغل بيقع عليّا بـ«150 جنيه وربع فرخة وطبق سلطة»

«كومبارس» على باب الله: يوم الشغل بيقع عليّا بـ«150 جنيه وربع فرخة وطبق سلطة»

الأكثر قراءة

عاجل