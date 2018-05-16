"الجوهري": العفو عن 232 سجين قرار إنساني من الدرجة الأولى

أشاد اللواء سلامة الجوهري، عضو مجلس النواب عن حزب المصريين الأحرار، ووكيل لجنة الدفاع والأمن القومي بالبرلمان، بقرار العفو الرئاسي الذي أصدره الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم، للإفراج عن 232 سجينا، مؤكدًا أن القرار إنساني من الدرجة الأولى لدعم الشباب وإدخال الفرحة على أهاليهم بحلول شهر رمضان الكريم.

وأوضح الجوهري في تصريحات صحفية، أن القرار يأتي بالتزامن مع مؤتمر الشباب المنعقد الآن، في رسالة واضحة من الرئيس على دعمه للشباب وتمكينهم سياسيا واجتماعيا لبناء الدولة المصرية، لافتا إلى أن القرار ليس الأول من نوعه فقد سبق وأصدر الرئيس العديد من قرارات العفو الرئاسي وأقام العديد من مؤتمرات الشباب منذ توليه الحكم.

ووجه نائب المصريين الأحرار، رسالة شكر للرئيس السيسي على جهوده المستمرة في دعم الشباب، كما وجه رسالة للشباب المفرج عنهم بالعمل على استغلال هذه الفرصة والاندماج داخل المجتمع لبدء حياة جديدة بعيدا عن السجون.