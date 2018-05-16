مصرع شخص وإصابة 19 إثر تصادم ميكروباص بسيارة أمن مركزي في البحيرة

لقى شخص مصرعه، وأصيب 19 آخرون، إثر وقوع حادث تصادم بين ميكروباص وسيارة أمن مركزي، أمام مدخل قرية القناوية مركز أبو حمص بمحافظة البحيرة.

وتلقى اللواء علاء عبد الفتاح، مدير أمن البحيرة، إخطارًا من مركز شرطة أبو حمص، بوقوع حادث تصادم بين سيارة ميكروباص وسيارة أمن مركزي، على الطريق الزراعي السريع، أمام قرية القناوية بدائرة المركز.

وبالانتقال والفحص تبين حدوث تصادم ميكروباص مع سيارة أمن مركزي أمام مدخل قرية القناوية بمركز أبو حمص، على الطريق الزراعي اتجاه الإسكندرية.

وأسفر الحادث عن مصرع شخص، وإصابة 19 آخرين، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى الشاملة بكفر الدوار، والجثة لمشرحة المستشفى. حرر المحضر اللازم.