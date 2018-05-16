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الوطن

النيلي من "الضبعة التعليمية": لا شكاوى من امتحانات الشهادة الإعدادية

منذ 33 دقيقة
كتب: محمد بخات
النيلي من "الضبعة التعليمية": لا شكاوى من امتحانات الشهادة الإعدادية

وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح خلال تفقده مركز توزيع الاسئلة للامتحانات بادارة الضبعة التعليمية

تفقد الدكتور سمير النيلي، وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح، مركز توزيع الأسئلة والكنترول للامتحانات بإدارة الضبعة التعليمية.

وأكد النيلي خلال متابعته، مساء اليوم، سير العمل جيدًا بمركز توزيع الأسئلة، وذلك بحضور شعبان المصري، مدير إدارة الضبعة التعليمية، وأنه لا توجد أية شكاوى من امتحانات الشهادة الإعدادية منذ انطلاقها مطلع الأسبوع الجاري وحتى اليوم، و"لم ترصد غرفة عمليات مديرية التربية والتعليم شكاوى من الطلاب أو أولياء الأمور".

وقدم النيلي الشكر إلى اللواء هشام نصر، مساعد وزير الداخلية مدير أمن مطروح، ومأمور قسم الضبعة، على الاجراءات التأمينية المحكمة لمركز توزيع الأسئلة واللجان الامتحانية بمدارس الضبعة على مدار 24 ساعة.

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