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الوطن

جوتيريش يطالب بآلية لمحاسبة مستخدمي الأسلحة الكيماوية في سوريا

منذ 7 دقيقة
كتب: وكالات
جوتيريش يطالب بآلية لمحاسبة مستخدمي الأسلحة الكيماوية في سوريا

الأمين العام للأمم المتحدة-أنطونيو جوتيريش-صورة أرشيفية

طالب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، مجلس الأمن الدولي، بوضع آلية لمحاسبة المتورطين في استخدم الأسلحة الكيماوية في سوريا. جاء ذلك في تصريحات لنائب المتحدث باسم الأمين العام فرحان حق، خلال مؤتمر صحفي بنيويورك، اليوم، وفقا لما ذكرته وكالة "الأناضول" التركية.

وقال المتحدث الأممي إن جوتيريش ما زال علي موقفه "ويحث أعضاء مجلس الأمن الدولي علي ضرورة العمل من أجل تأسيس آلية للمحاسبة علي استخدام الأسلحة الكيميائية في سوريا".

وأمس الثلاثاء أعلنت بعثة تقصي الحقائق التابعة لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية أن الكلور أطلق من أسطوانات في سراقب بإدلب (شمالي سوريا) 4 فبراير الماضي.

وأخفق مجلس الأمن، أكثر من مرة، آخرها فبراير 2018، في تأسيس آلية جديدة لمحاسبة المتورطين في استخدام الأسلحة الكيماوية بسوريا بسبب "الفيتو" الروسي.

 

 

 

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