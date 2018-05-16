إزالة 125 حالة تعد على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة في المنيا

شنت مديرية أمن المنيا، حمله لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، بإشراف اللواء ممدح عبد المنصف، مدير الأمن، والعميد دكتور منتصر عويضة، مدير البحث الجنائي بالمديرية، بالتنسيق مع إدارتي البحث وقوات الأمن.

وأسفرت جهود الحملة عن إزالة 42 حالة تعد على نهر النيل بمساحة 415 متر مربع، وإزالة 63 حالة تعد على الأراضي الزراعية، والبناء بدون ترخيص بمساحة 1254 متر ربع، وإزالة 20 حالة تعد على أملاك الدولة بمساحة 1056 متر مربع، بإجمالي 125 حالة إزالة.

ووجه مدير الأمن باستمرار تلك الحملات، والتصدي الفوري لتلك المخالفات حفاظًا على الرقعة الزراعية وأملاك الدولة.