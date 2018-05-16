لليوم الرابع.. التركمان يحتجون على نتائج انتخابات كركوك

يواصل التركمان في كركوك، شمالي العراق، اليوم، لليوم الرابع على التوالي، الاحتجاج على "تزوير" نتائج الانتخابات البرلمانية في المحافظة.

وتجمع حشد من المتظاهرين أمام مبنى المحافظة، مؤكدين وقوع تزوير في الانتخابات بكافة المناطق التي يقطنها التركمان، وليس كركوك فقط، مطالبين بإنهاء هذا "الظلم".

وقال متظاهرون، للأناضول، إنهم لن يقفوا صامتين إزاء سرقة أصوات التركمان، وسيواصلون البحث عن حقوقهم حتى النهاية.

وقال المتظاهر جعفر حسين، "نحن 11 شخصاً من أسرة واحدة أدلينا بأصواتنا ولكن الظاهر أن أصواتنا قد سرقت".

وأضاف، "هناك محاولات للقضاء على التركمان عبر تزوير الانتخابات، لكن لن نبقى صامتين أمام هذا الوضع، وسنواصل احتجاجاتنا".

بدوره، أكد أشرت زين العابدين، أنهم يدافعون عن حقوق التركمان، وشدد أنهم لن يعطوا الفرصة للراغبين بالقضاء على الوجود التركمان في كركوك بتحقيق مبتغاهم، وبيّن أنهم عازمون على الدفاع عن أصواتهم وحقوقهم.

وبعد الانتخابات البرلمانية، التي أجريت في 12 مايو الجاري، بدأ التركمان في كركوك بالاحتجاج ضد "تحويل أصواتهم لصالح الأحزاب الكردية".

وإثر الاحتجاجات، دعا رئيس الوزراء العراقي، حيدر العبادي، المفوضية العليا المستقلة للانتخابات إلى فرز وعدّ أصوات الانتخابات البرلمانية في كركوك يدويا لإنهاء الأزمة.

وتصدر حزب الاتحاد الوطني الكردستاني نتائج الانتخابات البرلمانية في محافظة كركوك، تلاه التحالف العربي بالمرتبة الثانية، ثم جبهة تركمان كركوك في المرتبة الثالثة.

ويحتج التركمان والعرب في المحافظة على النتائج ويطالبون بإعادة فرز الأصوات يدويا، حيث يقولون إن "تزويرا" حصل في برمجة الأجهزة الإلكترونية المسؤولة عن حساب أصوات الناخبين.