العثور على جثة شاب طافية فوق مياه نهر النيل في المنيا

عثر أهالي قرية قلندول التابعة لمركز ملوي في المنيا، على جثة شاب طافية فوق مياه نهر النيل، وتمكنت أجهزة الأمن من انتشالها ونقلها لمشرحة المستشفى العام.

وكان اللواء ممدوح عبد المنصف حبيب، مدير أمن المنيا، تلقى إخطارًا من العميد دكتور منتصر عويضة، مدير إدارة البحث الجنائي، بتلقيه بلاغًا من العميد عصام جمال، مأمور مركز شرطة ملوي، بعثور أهالي قرية قلندول التابعة للمركز على جثة شاب طافية فوق مياه نهر النيل.

وتبين من تحريات المقدم علاء جلال، رئيس مباحث المركز، أن الجثة لشاب يدعي "أيمن أحمد عبد الغني"، 18 سنة، ومقيم بشارع 26 يوليو بمدينة ملوي، وجرى نقلها لمستشفى ملوي العام.

وقع الدكتور اسحق إبراهيم فارس، نائب مدير المستشفى الكشف الطبي المبدئي على الجثة ووضعها بمشرحة المستشفى تحت تصرف الشرطة والنيابة العامة.

حرر عن الواقعة المحضر اللازم، وتبذل أجهزة البحث جهودها لكشف عما إذا كانت الواقعة قضاء وقدر أو أن هناك شبهة جنائية وراء غرق الشاب وإبلاغ النيابة العامة لمباشرة التحقيق.