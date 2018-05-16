بالأسماء.. دول الخليج تدرج 10 شخصيات من حزب الله على قائمة الإرهاب

أعلنت السعودية، ممثلة في رئاسة أمن الدولة، أن دول الخليج صنفت 10 شخصيات في ميليشيات حزب الله اللبناني على قائمة الإرهاب، بالإضافة إلى 4 كيانات.

وكان من بين تلك الشخصيات 5 أعضاء تابعين لمجلس شورى حزب الله، المعني باتخاذ القرارات به، وبشكل خاص هم "حسن نصر الله، نعيم قاسم، محمد يزبك، حسين خليل، إبراهيم أمين السيد"، و5 أخرى لارتباطهم بأنشطة داعمة لحزب الله الإرهابي، وهم "طلال حميه، علي يوسف شراره، مجموعة سبيكترم "الطيف"، حسن إبراهيمي، شركة ماهر للتجارة والمقاولات"، وذلك عملاً بنظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله في المملكة العربية السعودية، الصادر بالأمر الملكي رقم "أ/21" بتاريخ 12/2/1439هـ، وبما يتماشى مع قرار الأمم المتحدة رقم 1373/ 2001، الذي يستهدف الإرهابيين ومن يقدمون الدعم لهم أو للأعمال التي يرتكبونها.

وبحسب بيان لرئاسة أمن الدولة في السعودية، جرى القيام بهذا التصنيف، بالشراكة مع الولايات المتحدة الأمريكية (الرئيس المشارك لمركز استهداف تمويل الإرهاب)، بالإضافة إلى جميع الدول الأعضاء في مركز استهداف تمويل الإرهاب، وفقا لما ذكرته قناة "العربية" الإخبارية.

وقال البيان: "ستواصل المملكة العربية السعودية، وبالشراكة مع حلفائها في مركز استهداف تمويل الإرهاب، العمل على وقف تأثير حزب الله وإيران المزعزع للاستقرار في المنطقة، من خلال استهداف قادتهم، بمن فيهم 5 أعضاء تابعين لمجلس شورى حزب الله".

وأضاف: "حزب الله منظمة إرهابية عالمية لا يفرق قادته بين جناحيه العسكري والسياسي، وإننا نرفض التمييز الخاطئ بين ما يسمى (حزب الله الجناح السياسي) وأنشطته الإرهابية والعسكرية. كما أنه وإيران، الراعية له، يطيلون أمد المعاناة الإنسانية في سوريا، يؤججون العنف في العراق واليمن، يعرضون لبنان واللبنانيين للخطر، ويقومون بزعزعة لكامل منطقة الشرق الأوسط".

وتابع: "نتيجة للإجراء المتخذ هذا اليوم، يتم تجميد جميع ممتلكات المُصنفين والعوائد المرتبطة بها في المملكة العربية السعودية أو تقع تحت حيازة أو سلطة الأشخاص في المملكة، وينبغي الإبلاغ عنها للسلطات المختصة، حيث يحظر نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله فيها عموما، جميع تعاملات الأشخاص في المملكة أو داخلها أو من خلالها، مع أي كيانات أو مصالح تابعة للأسماء المصنفة".

وأوضح البيان، أن "جميع الأشخاص المصنفين اليوم يخضعون لعقوبات، عملاً بنظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله في المملكة العربية السعودية، حيث يجري فرض الحظر وشروطا مشددة، بشأن فتح أو الاحتفاظ بحساب مراسلة بنكية في المملكة أو الحسابات المدفوعة من خلال مؤسسة مالية أجنبية والتي تقوم بتسهيل التحويلات البارزة لحزب الله مع العلم بذلك، أو الأشخاص الذين يعملون باسم الحزب، أو بتوجيه منه، أو المتمين له أو يسيطر عليهم".

يذكر أن السعودية صنفت كلاً من "هاشم صفي الدين، أدهم طباجة، مجموعة الإنماء، وشركة الإنماء للهندسة والبناء" بموجب نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله.

وأعلن عن إنشاء مركز استهداف تمويل الإرهاب في 21 مايو 2017 "ليمثل جهداً تاريخياً وجريئاً لتوسيع وتعزيز التعاون بين الدول السبع لمكافحة تمويل الإرهاب، حيث يقوم المركز بتسهيل إجراءات تنسيق وقف تمويل الإرهاب، ومشاركة المعلومات الاستخباراتية المالية، ويعزز من بناء القدرات للدول الأعضاء لاستهداف شبكات تمويل الإرهاب والأنشطة ذات العلاقة التي تشكل تهديداً وطنياً لأعضاء المركز"، وفق البيان.