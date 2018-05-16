بالصور| "الجارديان" تكشف النقاب عن شكل مثلث ماسبيرو بعد التطوير

انتهت محافظة القاهرة خلال الأسابيع الماضية، من هدم منطقة مثلث ماسبيرو، لبدء مخطط التطوير، المقرر له في الربع الأخير من 2018، وينتهي بعد 3 سنوات تقريبا.

ومن المقرر أن تتحول منطقة مثلث ماسبيرو، إلى "عصرية" تشمل ناطحات سحاب كمقار إدارية للشركات العالمية، وكذلك فنادق ومطاعم ومتاجر، إلى جانب مناطق سكنية على أحدث طراز، لسكانها من الطبقة الفقيرة، بحسب ما نقلته صحيفة "الجارديان" البريطانية، في تقرير لها عام 2015، عن الشركة المسؤولة عن تطوير المنطقة.

وكشفت "الجارديان"، حينها، النقاب عن التصور الأساسي لتطوير منطقة مثلث ماسبيرو، الذي وضعته شركة التصميم المعماري البريطانية الشهرية "فوستر آند بارتنرز"، باعتبارها الفائزة بالجائزة الثانية في المسابقة التي نظمتها الحكومة المصرية بالتعاون مع الاتحاد الدولي للمهندسين المعماريين، في هذا الشأن.