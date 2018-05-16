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الوطن

10 رمضان.. "مولوية" و"الليلة الكبيرة" في قبة الغوري وطلعت حرب

أمس PM 11:15
كتب: شيماء عادل
10 رمضان.. "مولوية" و"الليلة الكبيرة" في قبة الغوري وطلعت حرب

الفنان عامر التوني

ينظم صندوق التنمية الثقافية، العديد من اﻷنشطة والفعاليات الرمضانية، في عدد من المواقع التابعة له، يوم السبت، الموافق العاشر من رمضان، أبرزها حفل المولوية للفنان عامر التوني ومعرض فنون الخط العربي وذلك في قبة الغوري في العاشرة مساء باﻹضافة إلى عرض التنورة في وكالة الغوري.

كما يقدم بيت السحيمي، قراءات في الشعر الصوفي للشاعر السماح عبد الله، وحفل فرقة حلقة ذكر للإنشاد الديني.

ويقدم مركز طلعت حرب الثقافي ورش فنية للإطفال، وعرض مسرحية "الليلة الكبيرة" بالتعاون مع البيت الفني للمسرح.

وفي بيت المعمار المصري، يعقد صالون ثقافي بعنوان "الفن والموسيقي والعمارة" للدكتوى طاهر عبد العظيم.

فيما يستمر مركز الإبداع الفنى في تقديم عرض مسرحية "سلم نفسك".

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