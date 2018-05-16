دراسة إحصائية: وفاة 304.4 لكل 100 ألف من السكان بسبب أمراض القلب

أظهرت دراسة أجراها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، التابع لمجلس الوزراء، حول أهم مؤشرات أهداف التنمية المستدامة 2030، أن معدلات الوفيات الناجمة عن أمراض السكري في مصر بلغت نحو 9.5 متوفى لكل 100 ألف من السكان، مقابل 36.4 متوفى لكل 100000 بسبب أمراض السرطان خلال عام 2017 ميلاديًا.

وأشارت الدراسة إلى أن معدلات الوفاة بسبب الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية بلغت 304.4 لكل 100000 من السكان مقابل 27.8 متوفى لكل 100000 من السكان بسبب أمراض الصدر والتنفسية المزمنة .