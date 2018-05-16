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الوطن

آمنة نصير عن تقديم سما المصري لبرنامج ديني: "عيب.. احترمي تخصصك"

أمس PM 11:07
كتب: محمود البدوي
آمنة نصير عن تقديم سما المصري لبرنامج ديني: "عيب.. احترمي تخصصك"

آمنة نصير

استنكرت الدكتورة آمنة نصير، أستاذ الفلسفة والعقيدة بجامعة الأزهر وعضو مجلس النواب، تقديم الفنانة سما المصري لبرنامج ديني خلال شهر رمضان، موضحة أن إقدامها على تلك الخطوة مجرد "شو" حتى لا توضع في دائرة النسيان.

وأضافت نصير، خلال مداخلة هاتفية على قناة "الحدث اليوم": "عيب عليها، وعيب علينا كلنا نتكلم في الموضوع دا، كل إنسان يتصدى لتخصصه والعلم الذي يتقنه"، موضحة أن الإعلام والحديث عن هذا الأمر، هو من يجعل سما المصري تستمر في ذلك كل عام.

وتابعت: "يا سما، احترمي تخصصك، وابدعي فيما تعرفيه وانشغلي به، ولا تتطاولي على ما هو بعيد عنه".

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