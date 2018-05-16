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الوطن

مليونا جنيه دعم من "التخطيط" لتطوير شاطئ بورفؤاد في بورسعيد

منذ 49 دقيقة
كتب: هبه صبيح
مليونا جنيه دعم من "التخطيط" لتطوير شاطئ بورفؤاد في بورسعيد

محافظ بورسعيد

أعلن اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم ، عن دعم وزارة التخطيط لعملية تطوير شاطئ مدينة بورفؤاد بمبلغ مليوني جنيه.

وأكد المحافظ، خلال الاجتماع الذي عقده لاستعراض خطة تطوير شاطي بورفؤاد بحضور المهندس كامل أبو زهرة، السكرتير العام للمحافظة، والدكتور محمود حسين، عضو مجلس النواب،  أن نجاح تجربة الشباب في تطوير شاطئ بورسعيد وعودة الأهالي وزوار المحافظة إليه، شجع كثيرا على تكرار التجربة بشاطئ بورفؤاد، مقدما الشكر إلى النائب الدكتور محمود حسين، علي نجاح جهوده في تدبير مبلغ ٢ مليون جنيه من وزارة التخطيط لتطوير شاطئ مدينة بورفؤاد.

وأشار محافظ بورسعيد إلى أن المرحلة الأولى من عملية تطوير الشاطئ ستبدأ بأعمال السفلتة و"المشايات"، على أن يتم التنسيق مع استشاري المحافظة في استكمال باقي أعمال التطوير من أجل ظهور الشاطئ بصورة أكثر من رائعة.

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