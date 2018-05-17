"أسيوط" تخفض ساعات العمل لموظفيها خلال شهر رمضان الكريم

وافق المهندس ياسر الدسوقي، محافظ أسيوط، على تخفيض ساعات العمل لموظفي ديوان عام المحافظة ولجميع العاملين بالوحدات المحلية بالقرى والمراكز لكى تتناسب مع طبيعة العمل، وتيسيراً عليهم خلال شهر رمضان الكريم.

وقال المهندس محمد عبدالجليل النجار، سكرتير عام المحافظة، إنه جرى تحديد موعد الحضور للعاملين بالديوان العام حتى الـساعة الـ9 صباحاً والانصراف في تمام الـساعة الـ2 ظهراً أما بالنسبة للعمال فموعد الحضور حتى الثامنة والنصف صباحاً والانصراف في الثانية والنصف ظهراً وذلك نظرا لطبيعة عملهم.

وأشار إلى أن هذا القرار يأتي في إطار توفير المناخ والظروف المناسبة للعاملين بالديوان العام والوحدات المحلية لأداء عملهم بإتقان، وتيسيراً عليهم مع طبيعة الشهر الكريم ومتطلباته وحثهم على العمل الجاد على تقديم الخدمات للمواطنين بطريقة أفضل وأيسر.