اقتصاديون يوضحون فوائد طرح الشركات الحكومية للاكتتاب في البورصة

أعلن الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال كلمته بالمؤتمر الوطني الدوري الخامس للشباب، موافقته على طرح الشركات الحكومية للاكتتاب في البورصة، مطالبًا الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط أن يكون طرح الشركات للاكتتاب الهدف منه زيادة رأس المال.

وقال الدكتور شريف الدمرداش الخبير الاقتصادي، إن الشركات التي ستطرحها في البورصة من القطاع العام، هي شركات تعمل في مجالات البترول والتأمين، فالدولة تريد تسيير الاقتصاد وفق مبدأ الاقتصاد الحر.

وأوضح الخبير الاقتصادي لـ"الوطن"، إن عملية طرح الشركات بالبورصة توفر إيرادات لخزينة الدولة، وتعمل على تقليل العجز الاقتصادي، كما يجب أن تتولى عملية طرح الشركات بيوت خبرة محترمة حتى لاتباع أصول الدولة بسعر أقل من قيمته.

من جانبه، قال وائل النحاس الخبير الاقتصادي، إنه سيطرح 23 شركة في البورصة وفقًا لما أعلنت عنه الحكومة في هذا الشأن، وسيضاف شركات أخرى، ومعظم هذه الشركات من القطاع المصرفي وقطاع البترول والصناعات الغذائية، وأنه سيطرح من 15% إلى 30% من الشركات الحكومية بحد أقصى، وإذا طرحت شركات جديدة ستكون بنسبة 30% فقط من قيمة الشركة وستملك الشركة 70%، وفقًا لتقديرات الحكومة.

وأوضح الخبير الاقتصادي لـ"الوطن"، أن حصيلة عملية طرح تلك الشركات ستكون حوالي 80 مليار جنيه، وإعادة هيكلة وتمويل تلك الشركات وسد عجز الموازنة، وإدخال القطاع الخاص في عملية الاقتصاد مما يعمل على إنعاش الاقتصاد المصري.

كما أوضح الدكتور رشاد عبده، رئيس المنتدى المصري للدراسات الاقتصادية، ستكون حصيلة طرح هذه الشركات 70 مليار جنيه، وفقًا لبيانات حكومية، وهو أمر جيد، مرجحًا أن يتم استغلال هذه الأموال في أحد اتجاهين، أولهما دعم الشركات التي تعاني أو تحقق خسائر بشرط وجود جدوي اقتصادية لها، وتتحول من خاسرة إلى رابحة.

وأضاف عبده لـ "الوطن" أن الاتجاه الثاني يتمثل في أن تكون هذه الأموال نواة للصندوق السيادي الذي دعت له وزارة التخطيط الذي سيعمل على استثمارات في الداخل و الخارج وبالتالي يحقق أرباح للاقتصاد المصري.