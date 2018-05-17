تايم لاين| تاريخ العقوبات الأمريكية على حزب الله خلال عام

قررت الولايات المتحدة وحلفاؤها من الخليج، أمس، فرض عقوبات على الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله وعدد من القادة البارزين بالحزب.

وأفادت وزارة الخزانة الأمريكية في بيان لها، أن العقوبات تشمل أيضًا نائب نصر الله السيد نعيم قاسم، ورئيس المجلس السياسي إبراهيم أمين السيد، ورئيس الهيئة الشرعية محمد يزبك ومعاون نصرالله للشؤون السياسية حسين الخليل، وأنها تأتي بموجب برنامج يستهدف من يدعمون الإرهاب العالمي، بعد انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي الإيراني.

وتأتي العقوبات الأمريكية استمرارا لسلسلة العقوبات على حزب الله، والتي ترصد "الوطن" أبرزها خلال العام الأخير.

في أبريل 2017، قررت الإدارة الأمريكية برئاسة دونالد ترامب، توسيع العقوبات المصرفية على حزب الله، والتي أُقرت في عام 2015 في عهد الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما.

في يوليو 2017، قدم بعض أعضاء الكونجرس الأمريكي من الحزبين الجمهوري والديمقراطي تشريعًا، يسعى لفرض عقوبات على جماعة حزب الله اللبنانية وبعض أعضائه منهم حسن نصر الله، متهمين إياها بالعنف في سوريا ونصب صواريخ على طول الحدود مع إسرائيل.

وفي أكتوبر الماضي، اعتمد الكونجرس الأمريكي بالإجماع مجموعة جديدة من العقوبات استهدفت الأفراد والحكومات الذين يقدمون الدعم المالي والعسكري لحزب الله في لبنان، حيث أصدرت ثلاثة مشاريع قوانين في مجلس النواب ووافق عليها جميع النواب الحاضرين في الجلسة.

ونصت مشروعات القوانين على إدراج الأفراد والحكومات الذين يقدمون الدعم المالي أو العسكري لحزب الله في قائمة العقوبات، كما تدين استخدام حزب الله للمدنيين كدروع بشرية في بعض المناطق، وأخيرًا، دعا القانون الاتحاد الأوروبي إلى اعتبار حزب الله منظمة إرهابية.

وفي فبراير الماضي، فرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على 6 أفراد و7 كيانات بموجب قوانين العقوبات المالية على حزب الله، وطالت العقوبات 5 لبنانيين وعراقيا، ولهم جميعا علاقة بمجموعة "الانماء للهندسة والاعمار"، التي يملكها أدهم طباجي، وهو ممن تعتبرهم الخزانة من أهم 5 ممولين لحزب الله.