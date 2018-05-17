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الوطن

التصوير في السويد والحديث عن المجر.. أول أخطاء "فوق السحاب"

اليوم AM 03:48
كتب: محمود الرفاعى
التصوير في السويد والحديث عن المجر.. أول أخطاء "فوق السحاب"

هاني سلامة

شهدت الحلقة الأولى من مسلسل "فوق السحاب" للفنان هاني سلامة، تلاعبا بالجمهور حيث دار مشهد بين الفنانة منى عبدالغني وابنتها على الكوبري الذي تشتهر به العاصمة السويدية ستوكهولم المشيد عليه أسدان، في حين أن الحديث دار بين منى وبنتها عن المشاكل التي تواجههم خلال معيشتهم في بودابيست عاصمة المجر.

مسلسل "فوق السحاب" بطولة النجم هاني سلامة، وستيفاني صليبا، وإبراهيم نصر، وعفاف شعيب، ومنى عبدالغني، ونهال عنبر، وهبة عبدالغني، وميرنا نور الدين، وشادي ألفونس، وتوني ماهر، وعزة مجاهد، وأحمد كرارة، محمد محمود عبدالعزيز، وتأليف حسان دهشان، وإخراج رؤوف عبدالعزيز.

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