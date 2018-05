استخدم صناع مسلسل "كلبش"، أغنية "way down we go" للفريق الغنائي Kaleo، تتر لبداية الجزء الثاني من المسلسل.

لم يدون صناع المسلسل أسماء صناع الأغنية أو استخدامهم لحقوق الأغنية على التتر الذي عرض بتدوين أسماء الأبطال والمؤلف والمخرج والإنتاج فقط.