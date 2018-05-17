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الوطن

مرشح أكبر حزب معارض في تركيا: أردوغان يدفع البلاد إلى الهاوية

منذ 18 دقيقة
كتب: وكالات
مرشح أكبر حزب معارض في تركيا: أردوغان يدفع البلاد إلى الهاوية

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان صورة أرشيفية

قال المرشح الرئاسي لحزب المعارضة الرئيسي في تركيا محرم إنجه، إن الرئيس رجب طيب أردوغان، يدفع البلاد إلى الهاوية؛ من خلال سياسات تحركها الإيديولوجية ومحاولات السيطرة على البنك المركزي.

وأضاف إنجه، الذي يسعى لإنهاء هيمنة أردوغان المستمرة منذ 15 عاما على السلطة في انتخابات الشهر المقبل، أمس، أن البنك المركزي والمؤسسات الاقتصادية الأخرى، يجب أن تكون قادرة على العمل باستقلالية، وفقا لما ذكرته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية الروسية.

وكان أردوغان أعلن في وقت سابق من الأسبوع، أنه يخطط لإحكام السيطرة على الاقتصاد بعد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقررة في الـ24 يونيو المقبل، ما أدى إلى هبوط الليرة إلى مستويات قياسية جديدة.

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