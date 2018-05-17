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الوطن

مولدوفا تلوح بإغلاق مكتب حلف الناتو على أراضيها

منذ 15 دقيقة
كتب: وكالات
مولدوفا تلوح بإغلاق مكتب حلف الناتو على أراضيها

صورة أرشيفية

قال رئيس مولدوفا إيجور دودون، إن مكتب حلف شمال الأطلسي "الناتو" في العاصمة كيشيناو، قد يغلق بعد إجراء الانتخابات البرلمانية في البلاد، مضيفا أن مولدوفا ليست مهتمة بأن تتحول إلى جزء من أي تحالف عسكري، مشيرا إلى أن هذا الموقف يوافق عليه معظم سكان البلاد.

كما أكد أن مولدوفا يجب أن تصبح جسرا بين الشرق والغرب وتحافظ على علاقات الصداقة مع جميع الأطراف اعتمادا على مصالحها.

بدوره، دعا رئيس الوزراء المولدوفي بافل فيليب، الوزراء لإيجاد إمكانية لبعث الوحدة المولدوفية للمشاركة في هذه المناورات.

وذكرت قناة "روسيا اليوم" الإخبارية الورسية: "كان دودون قد صرح في يونيو عام 2017 بأنه يعارض مناقشة مسألة انضمام مولدوفا إلى حلف الناتو، وقال آنذاك إنه حرب بالنسبة لمولدوفا، ولن نكون دولة معادية لروسيا، لكن سنكون دولة معادية للغرب في بعض المجالات"، مضيفة: في سبتمبر 2017 وصلت وحدة تضم 57 عسكريا مولدوفيا إلى أوكرانيا للمشاركة في مناورات حلف الناتو Rapid Trident-2017، بالرغم من إعلان دودون أنه حظر على العسكريين المشاركة في هذه المناورات".

 

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