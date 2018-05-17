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الوطن

صحيفة: واشنطن تطالب بسحب الرؤوس النووية والصواريخ من كوريا الشمالية

منذ 15 دقيقة
كتب: وكالات
صحيفة: واشنطن تطالب بسحب الرؤوس النووية والصواريخ من كوريا الشمالية

صورة أرشيفية

أفادت صحيفة "Asahi" اليابانية، بأن واشنطن تطالب بأن تسحب بيونج يانج خلال نصف سنة جزءا من رؤوسها النووية والمواد المشعة والصواريخ البالستية العابرة للقارات إلى خارج البلاد، ونقلت الصحيفة عن مصادر مطلعة، اليوم الخميس، أن واشنطن تعبر عن استعدادها لحذف كوريا الشمالية من قائمة الدول المؤيدة للإرهاب مقابل سحب أسلحتها النووية من أراضيها، الأمر الذي سيسمح بتقديم مساعدات إنسانية لبيونج يانج، وبخاصة من جانب الصين وكوريا الجنوبية.

وأضافت المصادر في الوقت ذاته، أن كوريا الشمالية والولايات المتحدة بعيدتان من أي اتفاق ملموس في هذا المجال. وتطالب بيونج يانج بتقديم ضمانات أمنية وتوقيع اتفاق سلام بدلا من الاتفاقية الموجودة وإقامة العلاقات الدبلوماسية مع الدول الأخرى وتقديم الاستثمارات.

من جانبها، ذكرت قناة "روسيا اليوم" الإخبارية الروسية: يعتقد الخبراء أن كوريا الشمالية تمتلك في الوقت الراهن أكثر من 12 رأسا نوويا وأكثر من 50 كيلوغراما من البلوتونيوم وعدة مئات الكيلوغرامات من اليورانيوم المخصب، مضيفة: من المتوقع أن يعقد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وزعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون لقاء في 12 يونيو المقبل في سنغافورة. لكن بيونج يانج حذرت الأسبوع الجاري من احتمال إعادة النظر في هذا اللقاء بسبب الأعمال العدوانية من جانب واشنطن.

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