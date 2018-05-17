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الصين تختبر أول صاروخ تجاري من نوع "أو - إكس"

منذ 13 دقيقة
كتب: وكالات
الصين تختبر أول صاروخ تجاري من نوع "أو - إكس"

صاروخ ـ صورة أرشيفية

أجرت شركة "ون سبيس تكنولوجي" لتصنيع الصواريخ الخاصة بالصين اختبارا ناجحا لأول صاروخ تجارى من نوع "أو - اكس" (OS-X) في الصين، وذكر تليفزيون الصين الرسمي، أن الأمر استغرق من مرحلة تصميم العمل حتى إطلاق الصاروخ من قبل الشركة سنة واحدة فقط​​​.

وذكرت قناة "روسيا اليوم" الإخبارية الروسية: هذا هو الإطلاق الأول لصاروخ تم تطويره بالكامل وإنتاجه من قبل شركة خاصة في الصين، وأطلق الصاروخ يوم الخميس في الساعة 7:33 بالتوقيت المحلي في موقع الاختبار شمال غربي البلاد، واستغرقت الرحلة 306 ثانية، موضحة: يبلغ طول صاروخ "أو- اكس"، 9 أمتار، وهو قادر على نقل حمولة إلى المدار على ارتفاع 800 كيلومتر فوق الأرض.

ووفقا لصحيفة "تشاينا ديلي"، فقد وقعت "ون سبيس تكنولوجي"، التي تأسست في عام 2015، اتفاقا مع مجموعة "تشونجتشينج" لصناعة الطيران ولاستثمار، في مايو من العام الماضي لإنشاء قاعدة البحوث والبناء الخاصة بها في تشونجتشينج.

جدير بالذكر، أنه من المتوقع أن تكون الشركة قادرة على إنتاج واختبار 30 صاروخا سنويا، فيما سيبلغ دخلها السنوي 240 مليون دولار.

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