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الوطن

"سحور ملكي" بحضور الملك سلمان في أول ليالي رمضان

منذ 7 دقيقة
كتب: وكالات
"سحور ملكي" بحضور الملك سلمان في أول ليالي رمضان

خادم الحرمين الشريفين-الملك سلمان بن عبدالعزيز-صورة أرشيفية

أقام الملك السعودي سلمان بن عبدالعزيز، فجر الخميس، مأدبة سحور في أول ليالي رمضان، جمع فيها عشرات الأمراء الذين يمثلون عدة أجيال من الأسرة الحاكمة.

ونشرت وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس"، صورًا للحضور في قصر الحكم بجدة، ظهر فيها الملك سلمان مصافحًا ضيوفه من أمراء العائلة الحاكمة، وفقا لما ذكرته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية الروسية.

وأوضحت الوكالة، أن الملك موجود في قصر السلام المعروف في مدينة جدة، حيث استقبل الأمراء الذين شاركوه السحور الرمضاني الأول بجانب عدد من المسؤولين المدنيين والعسكريين ورجال الدين، مشيرة إلى أن ملوك السعودية اعتادوا على استقبال أمراء الأسرة الحاكمة والمسؤولين ورجال الدين في بداية شهر رمضان من كل عام، إضافة للمناسبات الدينية الأخرى مثل عيدي الفطر والأضحى.

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