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مذكرة تفاهم بين "روساتوم" و"سمو" السعودية لتطبيق التكنولوجيات المبتكرة

منذ 26 دقيقة
كتب: سوتشي سلامة عامر
مذكرة تفاهم بين "روساتوم" و"سمو" السعودية لتطبيق التكنولوجيات المبتكرة

جانب من المؤتمر

وقع المركز الإقليمي لشركة "روسأتوم" الحكومية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا مذكرة تفاهم مع شركة "سمو" القابضة، وهي واحدة من أكبر الشركات في العالم متخصصة في تنفيذ مشاريع في مجالات الطاقة، والبناء خلال فعاليات المنتدى الدولي العاشر "أتوماكسبو" المنظم في مدينة سوتشي بروسيتوقع الوثيقة عن الجانب الروسي اليكساندر فوروكوف مدير المركز الإقليمي لشركة "روسأتوم" الحكومية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وعن الجانب السعودي سعيد سالم النهدي رئيس شركة سمو القابضة.

تحدد المذكرة مصالح الطرفين في دراسة إمكانيات التعاون بين الشركتين في مجموعة واسعة من المجالات منها، تنفيذ مشاريع في مجال توليد الطاقة من الرياح، بما في ذلك بناء وتشغيل مولدات للطاقة من الرياح في أراضي المملكة العربية السعودية، وتوريد أنظمة الأمن لمرافق البنية التحتية لمنع الوصول غير المرخص اليها، وتوريد منتجات النظائر لعمليات الاختبار غير الإتلافي وللاستخدام في التطبيقات الأخرى، وتوريد معدات الضخ للاستخدام على مستوى المدينة والصناعي إضافة لإمكانية وضع معدات الإنتاج على أراض المملكة العربية السعودية والاتجاهات أخرى عديدة.

قال إليكساندر فورونكوف، "إننا نرحب بالجهود التي تبذلها بلدان الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بهدف تطبيق التكنولوجيات المبتكرة التي ستساهم في النمو الاقتصادي والعلمي والتكنولوجي للمنطقة واثقون، بأن توقيع هذه المذكرة سيعزز التعاون في تلك المجالات حيث تراكمت لدينا الخبرة والدراية، لافتا إلى أن شركة سمو القابضة اللاعب المهم في سوق الطاقة والبناء ونحن على ثقة بأن حلولنا المبتكرة تسمح لنا بتلبية الطلب في السوق المنطقة".

من جانبة قال النهدي، إن برنامج الدولة "رؤية المملكة العربية السعودية 2030" تشجع التعاون الدولي لدفع عجلة التنمية في المملكة في المجالات الرئيسية للاقتصاد والصناعة والطاقة، مضيفا "تهدف المذكرة إلى التعاون مع روساتوم من أجل تحقيق أهداف خطة المملكة الطموحة لتطوير الطاقة والتكنولوجيا والصناعة".

 

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