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الوطن

تعرّف على مواعيد عرض مسلسلات "CBC" في رمضان

منذ 33 دقيقة
كتب: ضحى محمد
تعرّف على مواعيد عرض مسلسلات "CBC" في رمضان

مسلسل رحيم

أعلنت شبكة قنوات cbc، موعد عرض مسلسلات شهر رمضان المبارك على cbc العامة.

ويعرض مسلسل "الوصية" بطولة أكرم حسني وأحمد أمين وريم مصطفى في تمام الساعة السابعة مساءً يوميًا، فيما يذاع مسلسل "عوالم  خفية" للفنان عادل إمام وفتحي عبدالوهاب ورانيا فريد شوقي في تمام الثامنة مساءً.

يليه في الساعة الحادية عشرة مسلسل "ليالي أوجيني" بطولة ظافر العابدين مع أمينة خليل وانتصار، وبعدها مسلسل طايع بطولة عمرو يوسف وصبا مبارك في الثانية عشر بعد منتصف الليل.

ومسلسل "رحيم" بطولة الفنان ياسر جلال ونور ومحمد رياض يعرض في تمام الواحدة صباحًا.

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