برلماني يدعو لتفعيل دور الأجهزة الرقابية لضبط الأسواق في رمضان

طالب النائب أشرف رحيم، عضو مجلس النواب، بضرورة تشديد الرقابة على الأسواق تزامنا مع بداية شهر رمضان الكريم، لاسيما وأن عدد من التجار يستغل حاجة المصريين وإقبالهم على الشراء في هذا الشهر إلى التلاعب في الأسعار.

وشدد النائب، في بيان له اليوم، على ضرورة تفعيل دور الأجهزة الرقابية وفي مقدمتها جهاز حماية المستهلك في ضبط أي تجاوزات والتعامل معها وفقا لما نص عليه القانون الجديد للجهاز الذي أقره البرلمان مؤخرا.

ودعا أشرف رحيم، وزارة التموين لضرورة تفعيل دور وزارة التموين في متابعة تطورات السوق أولا بأول، لمنع أي تجاوزات، بالإضافة إلى متابعة التزام البائعين بالأسعار المدونة على المنتجات.