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الوطن

لماذا لم يرتد بوتين حزام الأمان وهو يقود شاحنة عبر جسر القرم؟

منذ 26 دقيقة
كتب: وكالات
لماذا لم يرتد بوتين حزام الأمان وهو يقود شاحنة عبر جسر القرم؟

بوتين وهو يقود شاحنة عبر جسر القرم بدون حزام أمان

أعلن رئيس مركز الاتصالات مع الصحافة والعلاقات العامة في دائرة الحرس الفدرالية الروسية، دينيس سيمونوف، الأربعاء، أن الرئيس فلاديمير بوتين، لم يخالف قواعد المرور عندما قاد شاحنة "كاماز" عبر جسر القرم دون ربط حزام المقعد.

وقال سيمونوف لوكالة "سبوتنيك" الروسية: "لم يخالف الرئيس قواعد سلامة المرور، لأنه في ذلك الوقت، لم يكن هذا الطريق طريقًا عموميا" ولم يؤثر ذلك على سلامة رئيس الدولة، ولم تكن هناك تهديدات".

كان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، افتتح أمس، جزءا خاصا بمرور السيارات عبر جسر مضيق كيرتش، الذي يربط شبه جزيرة القرم بروسيا، حيث قاد شاحنة "كاماز" من من مدينة تامان إلى كيرتش خلال ربع ساعة تقريبا.

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