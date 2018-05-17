اللجنة النقابية للعاملين بنوادي قناة السويس تنسحب من الانتخابات

أعلن أعضاء اللجنة النقابية للعاملين بنوادي هيئة قناة السويس، عن انسحابهم من الانتخابات العمالية، والذين كانوا يعتزمون ترشيح أنفسهم لانتخابات مجلس الإدارة وفقاً لقانون المنظمات النقابية وحماية حق التنظيم النقابي رقم 213 لسنة 2017 ولائحته التنفيذية.

وقال أعضاء النقابة في بيان لهم، "فوجئنا بتعنت الجهة الإدارية، وبعض الأجهزة الحكومية مع كرم عبد الحليم رئيس اللجنة، للحيلولة بينه وبين استكمال أوراق الترشيح المطلوبة في إشارة واضحة إلى رفضها ترشحه لمنصب رئيس اللجنة النقابية.

وأضاف البيان، أن المادة 64 من القانون رقم 21ً3 لسنة 2017، قد نصت : "للمنظمات النقابية الحق في وضع أنظمتها الأساسية، ولوائحها الإدارية والمالية، وفي انتخاب ممثليها بحرية كاملة بما يتفق مع أحكام هذا القانون، ولها الحق فى تنظيم شئونها، وإدارة أنشطتها، وإعداد برامج عملها، وتمتنع السلطات العامة عن أى تدخل من شأنه أن يقيد هذا الحق، أو أن يعوق ممارسته المشروعة".

كما نصت المادة 7 من اللائحة التنفيذية للقانون على أن "يحظر على الجهة الإدارية، أو الوزارة المختصة حل المنظمة النقابية، أو وقف نشاطها، أو تقييد حقها فى وضع نظمها الأساسية، أو في انتخاب ممثليها بحرية، أو فى تنظيم إدارتها، أو أنشطتها، أو في إعداد برامج عملها".

ولما كان تدخل الجهات الإدارية بحرمان كرم عبد الحليم، من حقه في الترشح لانتخابات رئيس اللجنة النقابية، يشكل انتهاكاً فظاً لحقي الترشيح والانتخاب، ولحق أعضاء منظمتنا النقابية فى اختيار رئيس المنظمة بحرية.

ولما كانت الجمعية العمومية للمنظمة النقابية هي صاحبة السلطة العليا فيها، ومن حقها وحدها أن تقرر من تمنحه ثقتها، ومن تحجبها عنه، وكان منع أحد أعضائها من الترشح لمنصب الرئيس يعد افتئاتاً على حقها واغتصاباً لصلاحياتها.

ولما كان تدخل الجهات الإدارية على هذا النحو يعد بادرة غير طيبة بشأن العملية الانتخابية بمسار غير ديمقراطي في تنظيمها، والإشراف عليها.فإننا نحن أعضاء اللجنة النقابية للعاملين بنوادي هيئة قناة السويس قد قررنا الانسحاب من العملية وناشد أعضاء النقابة، الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، ومحمد سعفان وزير القوى العاملة، والفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس، التدخل العاجل لوقف هذه الممارسات التي يرونها تنتهك حقوقهم، واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان حيدة العملية الانتخابية وشفافيتها.

وأكدوا رغبتهم الصادقة في المشاركة في العملية الانتخابية وفقاً لقانون المنظمات النقابية وحماية حق التنظيم النقابي ولائحته التنفيذية شريطة الالتزام بالقانون من قبل كافة الأطراف، ووقف كافة الممارسات التى تتم خارجه، واحترام إرادة الجمعية العمومية صاحبة السلطة العليا والوحيدة في اختيار ممثليها.