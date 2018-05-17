الجنيه الإسترليني يرتفع مع تقارير بشأن الاتحاد الجمركي

ارتفع الجنيه الإسترليني خلال تعاملات اليوم الخميس، مع تصريحات جديدة بشأن "البريكست" وسط تقارير حول بقاء المملكة المتحدة في الاتحاد الجمركي.

وأفادت تقارير، بأن بريطانيا يمكن أن تستمر مع الاتحاد الجمركي بعد انتهاء الفترة الانتقالية لمغادرة المملكة المتحدة للاتحاد الأوروبي.

وتفاعلت العملة البريطانية مع التقارير على الرغم من نفيها لاحقاً على لسان مصدر مسؤول بمكتب مجلس الوزراء البريطاني.

وبعد التقارير، حققت العملة البريطانية أعلى مستوى لها أمام نظيرتها الأوروبية الموحدة في 14 جلسة عند مستوى 0.87 إسترليني لكل يورو، كما تفوقت على الدولار لتتخطى 1.35 دولار.

وبحلول الساعة 9:25 صباحا بتوقيت جرينتش، صعدت العملة البريطانية أمام نظيرتها الأمريكية بأكثر من 0.3% لتسجل 1.3532 دولار.

كما ارتفع الجنيه الإسترليني مقابل اليورو بنسبة تزيد عن 0.2% لترتفع العملة الأوروبية الموحدة إلى 0.8734 إسترليني.