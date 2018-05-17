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الوطن

ندوات توعية لتعريف المواطنين بخدمات "التضامن الاجتماعي" بأسوان

منذ 9 دقيقة
كتب: عبد الله مشالي
ندوات توعية لتعريف المواطنين بخدمات "التضامن الاجتماعي" بأسوان

ديوان محافظة اسوان

أكد محمود فاروق، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بأسوان، أن مديرية التضامن الاجتماعى بأسوان تنظم خلال شهر رمضان الكريم  ندوات توعية لمناقشة المشكلات التي تواجه المواطنين المترددين على التضامن الاجتماعي وإدارات الشئون الاجتماعية، للحصول على الخدمات المختلفة، تستهدف عددا كبيرا من القرى والنجوع بمحافظة أسوان، بهدف التواصل المباشر مع المواطنين مع المسئولين ومختلف الإدارات بمدن المحافظة، وحل المشكلات والعقبات التي تواجه المترددين والمستفيدين من الخدمات.

وأضاف فاروق، أن محافظة أسوان ساهمت بتوفير أتوبيسات لنقل القائمين على الندوات للقرى والنجوع المختلفة، بهدف الوصول إلى شريحة كبيرة من السكان وخاصة المقيمين بالمناطق النائية، للتأكيد على أهمية المشاركة المجتمعية وتلبية خدمات المواطن الأسواني وتقديم المساعدات اللازمة له، وعقد هذه الندوات جاء تلبية لمطالب المواطنين وتزايد استفساراتهم فيما يتعلق بالخدمات التي تقدمها المديرية وخاصة فيما يتعلق ببرنامج تكافل وكرامة وما يتبعه من موضوعات متعلقة به.

 

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