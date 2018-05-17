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الوطن

نائب: مؤتمرات الشباب تؤكد حرص الدولة على المصارحة والمكاشفة

منذ 44 دقيقة
كتب: هبه أمين
نائب: مؤتمرات الشباب تؤكد حرص الدولة على المصارحة والمكاشفة

مجلس النواب ـ صورة أرشيفية

أكد النائب خالد مشهور، أن مؤتمر الشباب الذي عُقد جلساته أمس، بحضور عدد كبير من الوزراء وكبار رجال الدولة وممثلي القوى السياسية وشباب الأحزاب، كان فرصة جيدة للحوار والتواصل بين الرئيس والمواطنين، وخلق حوار مجتمعي يشارك فيه الشباب في صناعة مستقبله.

وقال "مشهور"، في بيان صحفي، إن حديث الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال الجلسات، جاء واضحاً ومفسراً لكل القرارات والإجراءات التي اتخذتها الحكومة في الفترة الأخيرة، بمنتهى الشفافية والصراحة والوضوح، بالإضافة إلى أن التعليق على التحديات التي تواجه الدولة وضرورة التصدي لها، يؤكد حرص الدولة على دعم المواطنين ومطالبتهم بمساندتها في الظروف الصعبة لعبور هذه المرحلة الهامة من حياه مصر.

وأشار إلى أن مناقشة الرئيس لأهم القضايا المتعلقة بمصر في الوقت الحالي تؤكد أن الدولة تولي اهتماماً كبيرا وتعي أهمية الدور الذي يلعبه الشباب في مناقشة القضايا المجتمعية والمساعدة في حلها من خلال الرؤى والأفكار المختلفة.

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