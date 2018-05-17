بالفيـديو| تتر "رأفت الهجان".. ملحمة موسيقية أبدعها عمار الشريعي

وكعادته، نجح عمار الشريعي، في عمل ملحمة موسيقية ثابتة على مدى عصور عديدية، استوحاها من قصة الراحل صالح مرسي، الذي أعد هو الآخر ملحمة وطنية مستوحاة من قصة الجاسوس المصري "رفعت الجمال"، الذي زرعته المخابرات المصرية داخل المجتمع اﻹسرائيلي للتجسس لصالحها، وجسد شخصيته الفنان محمود عبدالعزيز.

ودرج استخدام موسيقى تتر المسلسل، من قبل أصحاب الأعمال الساخرة، في إشارة إلى أن البطل سيقوم بعمل خارق خارج عن المألوف.

يذكر أن مسلسل رأفت الهجان، يجسد واحدة من البطولات الوطنية المخابراتية، من خلال شخصية الجاسوس المصري رفعت الجمال الذي لعب دورًا هامًا بعد ثورة 52 في إسرائيل، تم إنتاجه في 1987، من إخراج يحيى العلمي، تأليف صالح مرسي، بطولة محمود عبدالعزيز، يوسف شعبان وعفاف شعيب.