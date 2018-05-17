بالصور| محافظ كفر الشيخ يتابع إنشاء موقف أتوبيس بتكلفة 3 ملايين جنيه

تابع اللواء السيد نصر، محافظ كفر الشيخ، الخميس، أعمال إنشاء الموقف الجديد لشركة أتوبيس وسط الدلتا على مساحة 3000م2 بتكلفة 3 ملايين جنيه خلال 60 يوما، بحضور اللواء ممدوح السعيد، مشرف عام المشروعات، والمهندس على عبد الستار، ومساعد المحافظ ورئيس مدينة كفر الشيخ، وعدد من القيادات التنفيذية.

وقال المحافظ، إنه سيتم توفير جميع المرافق من كهرباء وصرف ومياه للموقف بجانب المبنى الإداري وغرفة حراسة، وسيتم الانتهاء من أعمال الإنشاء خلال 40 يوما، مضيفا أن الهدف منه تسهيل حركة المرور واستغلال موقف الأتوبيس القديم في مشروعات النفع العام، لإقامة طريق مزدوج بشرق مدينة كفرالشيخ، لتسهيل حركة المرور، وتحسين الخدمات للمواطنين، مؤكدا أن المشروعات الجديدة التي يتم إنشاؤها في المحافظة، تسير وفق رؤية علمية تضع مستقبل الأجيال القادمة نصب أعينها.