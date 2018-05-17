توقيع الكشف الطبي على 3726 مواطنا بقافلتين في بلقاس بالدقهلية

أعلن الدكتور أحمد الشعراوي، محافظ الدقهلية، اليوم، عن توقيع الكشف الطبي على 3726 مواطنًا، وصرف العلاج المطلوب لهم في قافلتين طبيتين بقريتي 30 بصار والستامونى مركز بلقاس، وتحويل 28 مواطنا لاستكمال العلاج بالمستشفيات، واستخراج تقارير طبيه لـ19 مريضًا للعلاج على نفقه الدولة.

جاءت تصريح للمحافظ، بناء على تقارير الدكتور سعد مكي، وكيل وزارة الصحة، بشأن نتائج حملة القوافل الطبية والتي يتم تنفيذها بهدف وصول الخدمة الطبية والعلاجية للمواطنين بالقرى الأكثر احتياجًا لتقديم الخدمة الطبية لهم في مكان إقامتهم تخفيفاً للعبء عنهم، بالتنسيق والتعاون بين المحافظة ووزارة الصحة.

وأوضح مكي، أنه جرى استقبال المترددين على العيادات المتنقلة التي ضمتها القوافل المذكورة في كافة التخصصات الطبية بـ12 عيادة، وبمشاركة هيئة التمريض وكافة التخصصات، لتنفيذ ندوات تثقيف صحى استفاد منها 3150 مواطنًا بالقريتين على مدار أيام القوافل، وتوفير الأدوية بصيدلية القوافل وصرفها للمترددين من المرضى المستحقين مجانًا.

وأكد الشعراوي، أنه لن يدخر جهدًا في سبيل توفير كافة أوجه الرعاية للمرضى أينما كانوا، وانه يبذل كل الجهود لتلبية احتياجات المرضى والمترددين على المستشفيات من العلاج والفحوصات اللازمة.