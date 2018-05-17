تسجيل الدخول

الوطن

توقيع الكشف الطبي على 3726 مواطنا بقافلتين في بلقاس بالدقهلية

منذ 26 دقيقة
كتب: صالح رمضان
توقيع الكشف الطبي على 3726 مواطنا بقافلتين في بلقاس بالدقهلية

قافلة طبية

أعلن الدكتور أحمد الشعراوي، محافظ الدقهلية، اليوم، عن توقيع الكشف الطبي على 3726 مواطنًا، وصرف العلاج المطلوب لهم في قافلتين طبيتين بقريتي 30 بصار والستامونى مركز بلقاس، وتحويل 28 مواطنا لاستكمال العلاج بالمستشفيات، واستخراج تقارير طبيه لـ19 مريضًا للعلاج على نفقه الدولة.

جاءت تصريح للمحافظ، بناء على تقارير الدكتور سعد مكي، وكيل وزارة الصحة، بشأن نتائج حملة القوافل الطبية والتي يتم تنفيذها بهدف وصول الخدمة الطبية والعلاجية للمواطنين بالقرى الأكثر احتياجًا لتقديم الخدمة الطبية لهم في مكان إقامتهم تخفيفاً للعبء عنهم، بالتنسيق والتعاون بين المحافظة ووزارة الصحة.

وأوضح مكي، أنه جرى استقبال المترددين على العيادات المتنقلة التي ضمتها القوافل المذكورة في كافة التخصصات الطبية بـ12 عيادة، وبمشاركة هيئة التمريض وكافة التخصصات، لتنفيذ ندوات تثقيف صحى استفاد منها 3150 مواطنًا بالقريتين على مدار أيام القوافل، وتوفير الأدوية بصيدلية القوافل وصرفها للمترددين من المرضى المستحقين مجانًا.

وأكد الشعراوي، أنه لن يدخر جهدًا في سبيل توفير كافة أوجه الرعاية للمرضى أينما كانوا، وانه يبذل كل الجهود لتلبية احتياجات المرضى والمترددين على المستشفيات من العلاج والفحوصات اللازمة.

أخبار متعلقة

محافظ الوادي الجديد: لدينا عجز في بعض التخصصات الطبية

محافظ الوادي الجديد: لدينا عجز في بعض التخصصات الطبية
تعرف على التخصصات الطبية المطلوبة لإحدى الشركات بدولة خليجية

تعرف على التخصصات الطبية المطلوبة لإحدى الشركات بدولة خليجية
مستشفيات «الوادى الجديد».. عجز فى التخصصات ونقص حاد للأدوية و«القوافل الطبية» تنقذ آلاف المرضى سنوياً

مستشفيات «الوادى الجديد».. عجز فى التخصصات ونقص حاد للأدوية و«القوافل الطبية» تنقذ آلاف المرضى سنوياً
جولة فى «المركز الطبى العالمى»: 38 قسماً لجميع التخصصات الطبية تستخدم أحدث التكنولوجيا المتطورة عالمياً فى منظومة «التشخيص والعلاج»

جولة فى «المركز الطبى العالمى»: 38 قسماً لجميع التخصصات الطبية تستخدم أحدث التكنولوجيا المتطورة عالمياً فى منظومة «التشخيص والعلاج»
برلماني يشيد بسرعة استجابة وزير الصحة لتوفير التخصصات الطبية بمستشفى الطور

برلماني يشيد بسرعة استجابة وزير الصحة لتوفير التخصصات الطبية بمستشفى الطور

التعليقات

اهلا رمضان

أحدث الأخبار

كتابة القرآن وأدعية رمضان.. هدية "عبدالرحمن" لوالده الذي علمه الخط

كتابة القرآن وأدعية رمضان.. هدية "عبدالرحمن" لوالده الذي علمه الخط

إعدام جهادي روسي لانتمائه إلى تنظيم "داعش" في العراق

إعدام جهادي روسي لانتمائه إلى تنظيم "داعش" في العراق

مصرع طفل وإصابة شخصين في تصادم دراجتين ناريتين بالدقهلية

مصرع طفل وإصابة شخصين في تصادم دراجتين ناريتين بالدقهلية

ضبط 5 سائقين يتعاطون المخدرات أثناء القيادة في البحر الأحمر

ضبط 5 سائقين يتعاطون المخدرات أثناء القيادة في البحر الأحمر

ضبط 700 كيلوجرام مخلل فاسد خلال حملة بالغردقة

ضبط 700 كيلوجرام مخلل فاسد خلال حملة بالغردقة

اختيارات الوطن

مملكة التوابل.. فوائد "الحبهان"

الحلقة الأولى| calories.. فتة سوري

في حلَّة واحدة| طريقة تحضير كبسة اللحمة

مع ارتفاع درجة الحرارة أول يوم رمضان.. 10 نصائح لتجنب العطش خلال الصيام

مع ارتفاع درجة الحرارة أول يوم رمضان.. 10 نصائح لتجنب العطش خلال الصيام

فانوس فخار للاحتفال برمضان.. خليك مختلف

فانوس فخار للاحتفال برمضان.. خليك مختلف

الأكثر قراءة

عاجل