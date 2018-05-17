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الوطن

عرض "كفر نحوم" لنادين لبكي في مهرجان "كان".. الليلة

منذ 35 دقيقة
كتب: نورهان نصرالله
عرض "كفر نحوم" لنادين لبكي في مهرجان "كان".. الليلة

مشهد من فيلم "كفر نحوم"

يعرض، الليلة، الفيلم اللبناني "كفر نحوم" للمخرجة نادين لبكي، المشارك في المسابقة الرسمية للدورة الـ 71 من مهرجان كان السينمائي، وتعتبر المخرجة العربية الأولى التي تشارك في المسابقة الرسمية للمهرجان.

يدور الفيلم في 120 دقيقة، حول الطفل "زين" الذي يبلغ من العمر 12 عاما، ويقوم برفع دعوى قضائية ضد والديه، بسبب جلبه إلى الحياة المليئة بالمعاناة التي يحياها.

ويعتبر فيلم "كفر نحوم" أول فيلم لبناني يشارك فى المسابقة الرسمية لمهرجان كان، منذ 27 عاما.

كان فيلم "خارج الحياة" للمخرج مارون بغدادي الذي فاز بجائزة لجنة التحكيم، آخر الأعمال اللبنانية التي شاركت في المسابقة الرسمية قبل فيلم "لبكي".

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