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الوطن

ابن شقيقة جمال حشمت يحرر محضرا للتبرؤ من جماعة "الإخوان"

منذ 26 دقيقة
كتب: ابراهيم رشوان واحمد حفنى
ابن شقيقة جمال حشمت يحرر محضرا للتبرؤ من جماعة "الإخوان"

جمال حشمت

حرر معتز مصطفى شاهين، 36 سنة، موظف بالري في مدينة دمنهور، ابن شقيقة القيادي "الإخواني" الهارب محمد جمال حشمت، اليوم، محضرًا بقسم شرطة دمنهور، حمل رقم 3065 لسنة 2018 إداري قسم شرطة دمنهور، وذلك لإعلان تبرؤه من جماعة "الإخوان" الإرهابية، وانتهاء علاقته بها بشكل كامل.

واتهم القيادي "الإخواني" المتبرئ من الجماعة الإرهابية، "الإخوان" بالتخلي عن دورها الإصلاحي واللجوء إلى العنف والإرهاب لتحقيق مصالحها.

يذكر أن ابن شقيقة جمال حشمت، اتهم في قضية حريق مبنى محافظة البحيرة، عقب فض اعتصام رابعة العدوية، وحكم عليه بالسجن لمدة 10 سنوات، وبرأته محكمة النقض بعد ذلك.

 

 

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