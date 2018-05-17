بالصور| أغلى 6 سيارات على مستوى العالم

تتوالى الأشهر وتنطلق سيارة سوبر كار ويتم اختيارها كونها السيارة اﻷفضل، وهو ما يفتح أمام المشتري حاليا أبواب لاقتناء مثل تلك السيارات، ومع تزايد تكلفة السيارة ترتفع أسعار السيارات الفخمة والتي قد يتخطى ثمنها الملايين.

- "أنتينسا إيموزيوني":

أغلى سيارة على الإطلاق وتتمتع بامتلاكها طراز أنتينسا إيموزيوني بمحرك استنشاق طبيعي بسعة 6.3 لتر V12 بقوة 769 حصان و760 نيوتن.متر من الدوران، ومع عدد اللفات يصل لـ9,000 لفة في الدقيقة، وهو سبب مسمى تلك السيارة، وتعني بالإيطالية "العاطفة الشديدة".

- "بوجاتي شيرون":-

تعتبر واحده من أغلى السيارات حول العالم، ويعد تقديم طراز فيرون بقوة 1,000 حصان منذ 10 أعوام، حيث قالت الشركة إن تقاليدها تتضمن قوة جامحة، وتقنية عالية وفخمة لا مثيل لها بعد طرح شيرون الجديدة بقوة 1,479 وسرعة قصوى تصل لـ420 كلم/ساعة، وسعر يناسب حزمة فريدة، ووجود نسخة أخف وأفضل من حيث التوجيه باسم شيرون سبورت بسعر 3.26 مليون دولار.

- "باجاني هوايرا رودستر":

تقترب هويرا ذات السقف الصلب من نهاية عمرها، غير أن باجاني قد أطلقت نسخة رودستر رائعة كأفضل من النسخة القياسية، وأخف بمقدار 80 كيلوجرام مع زيادة القوة بمقدار 33 حصان لتكون قوتها كاملة 753 حصان، بالإضافة لكونها بسقف مكشوف يمكن السائق من سماع صوت محركها الـAMG V12 مزدوج التيربو بشكل واضح.

- "كوينيجسيج ريجيرا":

بالرغم من أن أي طراز للسيارة كوينيجسيج قد تناسب تلك القائمة بسهولة فائقة، غير أن الطراز ريجيرا له بريق خاص بسبب طريقة القيادة ولا تحتوي على أي قير، ولكنها تحتوي على محرك بـ3 محركات كهربائية تقود العجلات بشكل مباشر، وتدمج المحركات لتصبح قوة جمالية 1,500 حصان مع سرعة قصوى تصل لـ400 كلم/ساعة، بالإضافة لحصولها على تصميم كوينيجسيج مستقبلي.

- "مكلارين سينا":

تعتبر ثاني أغلى السيارات على قائمة السيارات العالمية ذات اﻷسعار الباهظة والتي تعتبر صفقة رابحة للغاية بسعر أقل من مليون دولار أمريكي، خصوصا أنها بقوة 789 حصان و800 نيوتن.متر من عزم الدوران، بالإضافة إلى تسمية "سينا" قد جاء تيمنا باسم متسابق فورمولا 1 اﻷسطوري إيرتون سينا، والتي تأتى بأبواب تحتوي على ألواح زجاجية شفافة.

- "برابهام بي تي 62":

تتشابه السيارة الرائعة برابهام BT62 ذات طراز أبولو السابق عبر عدة طرق، أولها محرك سحب طبيعي V8 خف من محرك أبولو، ويأتي بقوة 700 حصان و760 نيوتن.متر من عزم الدوران، غير أن برابهام تأتي بتصميم أكثر جاذبية مع تاريخ من سباقات السيارات ونصف سعر السيارة أبولو، ولكنها ستأتى تلك السيارة كونها مخصصة لحلبات السباق فقط وغير قانونية بالطرق العامة.