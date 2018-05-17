مقتل جنديين وتضرر مدرسة في قصف شرقي أوكرانيا

قتل جنديان أوكرانيان في الشرق الانفصالي الموالي لروسيا من أوكرانيا، وأصيبت مدرسة، خلال قصف على رغم هدنة سارية المفعول، كما أعلنت السلطات الأوكرانية، الخميس.

وذكر المتحدث باسم وزارة الدفاع دميترو غوتسولياك، أن "اثنين من جنودنا لقيا حتفهما في مواجهات" الأربعاء. وأضاف أن أربعة جنود آخرين أصيبوا أيضًا بنيران معادية".

وأكد المتحدث أن الوضع على الجبهة تفاقم، مشيرًا الى ارتفاع "كبير" لعدد القذائف المعادية التي أطلقت بعضًا منها منظومات جراد للصواريخ المتعددة الفوهات.

وفي مدينة سفيتلودارسك الصغيرة بمنطقة دونيتسك، في الجزء الذي تسيطر عليه كييف، انفجرت قذيفة مدفعية في ملعب مدرسة صباحا، فحطمت ثلاثين لوح زجاج، كما اكد الحاكم الاقليمي والنيابة العامة، متهمين الانفصاليين بذلك.

وكان حوالى 440 طفلا في المدرسة لدى وقوع الهجوم، لكن أيًا منهم لم يصب، كما أوضحت النيابة في بيان.

وتضرر حوالى 750 مدرسة او دمرت في شرق اوكرانيا منذ بداية هذا النزاع المسلح قبل اربع سنوات، كما جاء في بيان لمنظمة يونيسف صدر في مايو.

ويضطر حوالى 200 الف طفل الى متابعة برامجهم المدرسية في مناطق معرضة لمخاطر المواجهات، كما قال المصدر نفسه.

واسفر النزاع بين القوات الحكومية وانفصاليين موالين لروسيا عن اكثر من 10 الاف قتيل في هذا البلد الواقع على ابواب الاتحاد الاوروبي.

وتتهم كييف والبلدان الغربية روسيا بدعم المتمردين عسكريا، إلا ان موسكو تنفي ذلك.

ومنذ اتفاقات مينسك الموقعة في فبراير 2015، اتاحت هدنات متتالية، وآخرها في نهاية أبريل، خفض مستوى أعمال العنف في هذه المنطقة، لكنها لم توقف إراقة الدماء.