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الوطن

وزير الخارجية السعودى: فتح السفارة الأمريكية فى القدس مخالفة دولية

منذ 17 دقيقة
كتب: بهاء الدين عياد
وزير الخارجية السعودى: فتح السفارة الأمريكية فى القدس مخالفة دولية

عادل الجبير

أكد عادل الجبير، وزير الخارجية السعودي، أن افتتاح السفارة الأمريكية في القدس يُعد مخالفة للقرارات الدولية وقرارات مجلس الأمن وقرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وجدد الجبير، خلال كلمته في افتتاح الاجتماع الطارئ لوزراء الخارجية العرب منذ قليل، رفض المملكة لقيام الإدارة الأمريكية بنقل سفارتها إلى القدس، وقال: نجتمع اليوم بسبب التطورات الخطيرة التي تشهدها الأراضي الفلسطينية المحتلة، وما نتج عنها من استهداف للمدنيين الفلسطينيين من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي، وافتتاح الولايات المتحدة الأمريكية سفارتها في⁧ القدس‬⁩.

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