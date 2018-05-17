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الوطن

براءة متهم بالشروع في تهريب آثار لأمريكا عبر ميناء دمياط

اليوم PM 05:43
كتب: سهاد الخضري
براءة متهم بالشروع في تهريب آثار لأمريكا عبر ميناء دمياط

جنايات دمياط _ ارشيفية

قضت الدائرة الثانية بمحكمة جنايات دمياط برئاسة المستشار جاد محمد حلمي في القضية رقم 14427 جنايات مركز دمياط لسنة 2016 ميلاديًا والمقيدة برقم كلي 1500 لسنة 2016 ميلاديًا والمتهم فيها المدعو أيمن السيد بالشروع في تهريب أثار للخارج عبر ميناء دمياط بالبراءة.

وكان رجال جمارك دمياط قد أحبطوا تهريب قطع يشتبه في أثريتها ومخطوطة وسجاد لدولة أمريكا حيث فحصت لجنة أثرية برئاسة محمد عتمان، مدير عام المنافذ البحرية وعضوية كلًا من عماد الشناوي وأحمد محفوظ وعبدالحكيم عبدالسلام، الشحنة.

وبحسب ما أكد مصدر باللجنة في تصريح لـ"الوطن"، تبين احتواء الشحنة على برواز من الخشبية بداخله مخطوطة من المصحف الشريف من سورة آل عمران والهوامش مكتوبة بلغة غير عربية وتخضع لقانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 83 م و5 تماثيل حجرية بينهم 4 تماثيل مقلدة عليها كتابات مصرية قديمة "الهيروغليفية"، وتمثال من الحجر الجيري على هيئة رجل يمسك بثعبان يرجح عودته للآشوريين وعدد كبير من المشغولات المعدنية تبلغ نحو 30 قطعة، وعدد كبير من السجاد اليدوي بنحو 50 قطعة يرجح عودتها لأسرة محمد على و4 قطع من الموبيليا الخشبية متنوعة الأشكال وصور فوتوغرافية للرئيس الراحل جمال عبدالناصر، وأنور السادات و4 أطباق خزفية.

وقررت اللجنة المشكلة، ندب لجنة عليا من هيئة الآثار لفحص مشمول الشحنة مرة أخرى بدون إعادة لفحص المخطوطة التي تخضع لقانون حماية الأثار.

وأفاد مصدر مسؤول بجمارك دمياط، أن رجال الجمارك بالاشتراك مع مباحث الميناء تمكنوا من ضبط شحنة قطع أثرية ببيان جمركي رقم 8688، وذلك قبل تهريبها بداخل حاوية 20 قدم مسجلة برقم 22203417.

وبحسب أوراق الشحنة فقد حاول مكتب "عماد. ي. أ" بميت غمر بمحافظة الدقهلية تهريب القطع الأثرية بداخل منتجات خان الخليلي وأثاث مصدر إلى أمريكا، وتم ضبط مخطوطة أثرية وسجاد يعود لحقبة تاريخية، وتم فحص الشحنة والتحفظ عليها بإشراف جمال عبدالعظيم رئيس الإدارة المركزية لجمارك دمياط حينذاك حيث تم مصادرة 6 سجاد وتمثال من الحجر الجيري والمخطوطة.

وبحسب ما أفاد مصدر بلجنة الأثار المسؤولة عن فحص الشحنة نظرًا لخضوع الشحنة للقرار الجمهوري رقم 114 والذي ينص على انضمام مصر لاتفاقية اليونسكو عام 1970 م والملزم بمنع تصدير واستيراد المنتجات الثقافية بطرق غير مشروعة دون موافقة بلد المنشأ وتوقيع مصر على الاتفاقية عام 1973 ميلاديًا.

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