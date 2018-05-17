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الوطن

إزالة 40 حالة بناء مخالف و620 إشغال طريق بكفر الدوار في البحيرة

منذ 55 دقيقة
كتب: ابراهيم رشوان واحمد حفنى
إزالة 40 حالة بناء مخالف و620 إشغال طريق بكفر الدوار في البحيرة

اللواء علاء بدران رئيس مركز ومدينة كفر الدوار

قرر اللواء علاء بدران، رئيس مركز ومدينة كفر الدوار في البحيرة، تقسيم المدينة إلى 4 قطاعات، وتكليف نواب رئيس المدينة بمباشرة ومتابعة كافة أعمال الإدارة المحلية كل في قطاعه، وذلك بهدف ضمان جدية العمل وتحمل قيادات الوحدة مسؤولية القطاعات بكافة خدماتها وأعمالها، للارتقاء بمستوى الخدمات بالمدينة وإظهارها بالشكل المناسب لها.

وأضاف أنه في إطار توجيهات المهندسة نادية عبده محافظ البحيرة، تمكنت الوحدة المحلية خلال اليومين الماضيين، من إزالة 40 حالة تعد على الرقعة الزراعية بنطاق المركز، بمساحة إجمالية 3 آلاف و705 أمتار، بقرى دفشو، الأمراء، بولين، وقومبانية أبو قير، تنوعت ما بين مباني بالطوب الأبيض وأسوار وشدات خشبية وتشوينات، وذلك بالتنسيق مع رؤساء القرى ومركز شرطة كفر الدوار وجهاز حماية الأراضي بالإدارة الزراعية، وبمرافقة مسئولي تعديات الوحدة والقرى.

وأشار رئيس المدينة، إلى أنه في إطار مواجهة إشغالات الطريق بنطاق المدينة، يتم تنظيم حملات مكبرة تمكنت من إزالة نحو 620 مخالفة إشغال طريق بنطاق المدينة، تنوعت ما بين فروشات متنوعة وإشغالات ثابتة وحواجز حديدية لأماكن انتظار السيارات المخالفة، حيث تم مصادرة الإشغالات واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

ولفت "بدران" إلى أن الوحدة تقوم حالياً من خلال جهاز النظافة، بحملة نظافة مكبرة بنطاق كافة المناطق والقطاعات بالمدينة، حيث تم رفع نحو 250 طن من تراكمات القمامة ومخلفات البناء، بالإضافة إلى أعمال النظافة والتجميل للشوارع الفرعية والرئيسية.

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