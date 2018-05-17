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الوطن

رئيس "مياه الفيوم": الانتهاء من أعمال التصليح واللحامات بخط مياه طامية

منذ 49 دقيقة
كتب: ميشيل عبد الله
رئيس "مياه الفيوم": الانتهاء من أعمال التصليح واللحامات بخط مياه طامية

صورة أرشيفية-اللواء هشام درة، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالفيوم

قال اللواء هشام درة، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي، بمحافظة الفيوم، أنه تم الانتهاء من أعمال التصليح واللحامات الخاصة بالكسر الذي حدث داخل خط المياه العكرة البالغ قطره 1400 مم، والمغذي لمحطة تنقية مياه الشرب بطامية قبيل صلاة الظهر.

وأضاف رئيس مجلس إدارة الشركة، في بيان صحفي، مساء اليوم، أنه سيتم ضخ مياه الشرب داخل الشبكات مباشرة، بعد مراحل التنقية التي تتم داخل المحطة، نظرًا لتوقف المحطة نهائيًا عن العمل، وتفريغ خط المياه العكر من المياه لسرعة وسهولة تصليح الأعطال، مما يؤثر بدوره على تأخر وصول مياه الشرب النقية للمواطنين، وتستغرق وقتًا كبيرًا حتى تصل لنهايات الشبكة خاصة بعد تفريغ الشبكة نهائيًا من مياه الشرب حيث تصل مياه الشرب لمدينة طامية، وفانوس، والمظاطلي، ومنشأة الجمال، وسرسنا، وفرقص،  والروضة، والروبيات، والعزايزية بعد صلاة العصر.

وتابع رئيس مجلس إدارة الشركة، أن المياه ستصل إلى نهايات الشبكة، نظرًا لإقبال الأهالي على استهلاك المياه، وملئ الخطوط، والشبكات، فتصل المياه لقرى كوم أوشيم، وقصر رشوان، ومنشأة طنطاوي، ومنشأه بني عتمان، والشوبك، والجمهورية، ليلا.

وأضاف رئيس مجلس إدارة الشركة، أنه أصدر تعليماته للسيارات الناقلة لمياه الشرب النقية، للنزول لهذه القرى، بمركز طامية، والأماكن المتأثرة، بانقطاع مياه الشرب لتغطية احتياجاتهم من مياه الشرب لحين وصول المياه إليهم.

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