الوادي الجديد تخصص 46 مسجدا لأداء صلاة التراويح بجزء كامل

أعلنت مديرية الأوقاف بمحافظة الوادي الجديد، اليوم، عن تخصيص 46 مسجدًا لأداء صلاة التراويح بجزء كامل على مستوى مراكز المحافظة الخمسة.

وقال الدكتور محمد بخيت، وكيل مديرية الأوقاف بمحافظة الوادي الجديد، إنه جري تخصيص 13 مسجدًا بمركز الخارجة، و28 مسجدًا بمركزي الداخلة وبلاط، و3 مساجد بمركز الفرافرة، و3 مساجد بمركز باريس، علاوة على تخصيص 27 مسجدا لأداء صلاة التهجد بواقع 12 مسجدًا في الخارجة، و15 في الداخلة وبلاط.

وأضاف بخيت، أن المديرية وضعت خطة ابتداءً من أول يوم في شهر رمضان، لعقد لقاءات دينية بشكل يومي في جميع المساجد لتعريف المصلين بفضائل الشهر الكريم.