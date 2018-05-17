تسجيل الدخول

الوطن

الوادي الجديد تخصص 46 مسجدا لأداء صلاة التراويح بجزء كامل

منذ 54 دقيقة
كتب: شرف غريب
الوادي الجديد تخصص 46 مسجدا لأداء صلاة التراويح بجزء كامل

مساجد الوادي الجديد

أعلنت مديرية الأوقاف بمحافظة الوادي الجديد، اليوم، عن تخصيص 46 مسجدًا لأداء صلاة التراويح بجزء كامل على مستوى مراكز المحافظة الخمسة.

وقال الدكتور محمد بخيت، وكيل مديرية الأوقاف بمحافظة الوادي الجديد، إنه جري تخصيص 13 مسجدًا بمركز الخارجة، و28 مسجدًا بمركزي الداخلة وبلاط، و3 مساجد بمركز الفرافرة، و3 مساجد بمركز باريس، علاوة على تخصيص 27 مسجدا لأداء صلاة التهجد بواقع 12 مسجدًا في الخارجة، و15 في الداخلة وبلاط.

وأضاف بخيت، أن المديرية وضعت خطة ابتداءً من أول يوم في شهر رمضان، لعقد لقاءات دينية بشكل يومي في جميع المساجد لتعريف المصلين بفضائل الشهر الكريم.

أخبار متعلقة

الانتهاء من فرش 7 مساجد بمراكز الوادي الجديد

الانتهاء من فرش 7 مساجد بمراكز الوادي الجديد
محافظ الوادي الجديد يستمع لشكاوى المواطنين بأحد مساجد الفرافرة

محافظ الوادي الجديد يستمع لشكاوى المواطنين بأحد مساجد الفرافرة
أوقاف الوادي الجديد تنظم قوافل "حق اليتيم" بـ 210 مساجد

أوقاف الوادي الجديد تنظم قوافل "حق اليتيم" بـ 210 مساجد
قوافل دعوية بـ210 مساجد عن محاربة الإرهاب في الوادي الجديد

قوافل دعوية بـ210 مساجد عن محاربة الإرهاب في الوادي الجديد

التعليقات

اهلا رمضان

أحدث الأخبار

توزيع 2000 كرتونة مواد غذائية مجانا على قرى مركز المنيا

توزيع 2000 كرتونة مواد غذائية مجانا على قرى مركز المنيا

محافظ المنيا يعيد هيكلة مجلس أمناء مكتبة مصر العامة

محافظ المنيا يعيد هيكلة مجلس أمناء مكتبة مصر العامة

رشا بن معاوية تواصل تصوير دورها في "فوق السحاب"

رشا بن معاوية تواصل تصوير دورها في "فوق السحاب"

"العصار" يعرض رؤية "الإنتاج الحربي" لتكون مؤسسة صناعية متطورة

"العصار" يعرض رؤية "الإنتاج الحربي" لتكون مؤسسة صناعية متطورة

إعداد الكشوف الأولية لمرشحي الانتخابات العمالية في جنوب سيناء غدا

إعداد الكشوف الأولية لمرشحي الانتخابات العمالية في جنوب سيناء غدا

اختيارات الوطن

مملكة التوابل.. فوائد "الحبهان"

الحلقة الأولى| calories.. فتة سوري

في حلَّة واحدة| طريقة تحضير كبسة اللحمة

مع ارتفاع درجة الحرارة أول يوم رمضان.. 10 نصائح لتجنب العطش خلال الصيام

مع ارتفاع درجة الحرارة أول يوم رمضان.. 10 نصائح لتجنب العطش خلال الصيام

فانوس فخار للاحتفال برمضان.. خليك مختلف

فانوس فخار للاحتفال برمضان.. خليك مختلف

الأكثر قراءة

عاجل