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الوطن

تأجيل محاكمة متهم بالانضمام لجماعة محظورة في دمياط لجلسة 7 يوليو

منذ 43 دقيقة
كتب: سهاد الخضري
تأجيل محاكمة متهم بالانضمام لجماعة محظورة في دمياط لجلسة 7 يوليو

محكمة _ ارشيفية

قررت الدائرة الثانية بمحكمة جنايات دمياط، برئاسة المستشار جاد محمد حلمي، تأجيل جلسة إعادة إجراءات القضية رقم 7321 جنايات مركز دمياط لسنة 2015، المقيدة برقم كلي 1559 لسنة 2015، والمتهم فيها عمر محمد محمد شولح لجلسة 7 يوليو المقبل.

وكانت المحكمة قد قضت في وقت سابق على المتهم بالسجن المشدد على المتهم بالسجن 10 سنوات وتقدم محامي المتهم بطلب إعادة الاجراءات ووجهت النيابة العامة بدمياط، للمتهم تهم الانضمام لجماعة "الإخوان" المحظورة، والتجمهر والتظاهر دون تصريح، وقطع الطريق، بالإضافة إلى التحريض على مؤسسات الدولة.

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