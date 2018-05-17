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الوطن

"العصار" يعرض رؤية "الإنتاج الحربي" لتكون مؤسسة صناعية متطورة

منذ 41 دقيقة
كتب: وائل سعد
"العصار" يعرض رؤية "الإنتاج الحربي" لتكون مؤسسة صناعية متطورة

جانب من اجتماعات مجلس الوزراء - صورة أرشيفية

عرض اللواء محمد العصار، وزير الإنتاج الحربي، خلال اجتماع مجلس الوزراء، اليوم، رؤية ورسالة الوزارة لتكون مؤسسة صناعية متطورة تعمل على المساهمة فى تحقيق أوجه التنمية المستدامة.

كما أشار الوزير إلي حرص الوزارة على التوسع فى مجالات التنمية التكنولوجية من خلال إقامة مشروعات صناعية ذات قيمة مضافة.

وأوضح وزير الإنتاج الحربي، عند عرض بعض مؤشرات الأداء للشركات خلال الفترة من 2008/2009-2017/2018، أن جملة الإيرادات وصلت إلي 4.2 مليار جنيه فى عام 2014/ 2015، وتضاعفت خلال عام 2016/ 2017 لتصل ل 8.9 مليار جنيه.

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