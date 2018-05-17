رشا بن معاوية تواصل تصوير دورها في "فوق السحاب"

تواصل النجمة التونسية رشا بن معاوية، تصوير دورها في مسلسل "فوق السحاب" الذي يقوم ببطولته الفنان هاني سلامة والذي يذاع عبر قناة on e

من المقرر أن تنتهي رشا من تصوير مشاهدها قبل نهاية منتصف شهر رمضان.

يذكر أن مسلسل "فوق السحاب" من بطولة هاني سلامة وإبراهيم نصر ونهال عنبر وعفاف شعيب واللبنانية ستيفاني صليبا ومنى عبدالغني وإيهاب فهمي ومحمد محمود عبدالعزيز وهبة عبدالغني وميرنا نور الدين وشادي ألفوس وتوني ماهر ووائل عبدالعزيز وأمير شاهين وآخرين، وتأليف حسان دهشان، للمنتج الكبير تامر مرسي، تصوير وإخراج رؤوف عبدالعزيز.