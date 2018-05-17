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الوطن

"محلية سيدي سالم" تفتح باب التقديم لـ22 وظيفة إشراقية خلال 30 يوما

منذ 57 دقيقة
كتب: سمر عبد الرحمن
"محلية سيدي سالم" تفتح باب التقديم لـ22 وظيفة إشراقية خلال 30 يوما

وظائف خالية فى سيدى سالم

أعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة سيدي سالم التابعة لمحافظة كفر الشيخ، برئاسة محمد هنداوى، رئيس المركز والمدينة، عن فتح باب تلقى الطلبات لشغل عدداً من الوظائف الإشرافية والتنفيذية.

واعتمد اللواء السيد نصر، محافظ كفر الشيخ، إعلان الوحدة المحلية وذلك بفتح باب تلقى طلبات شغل الوظائف الإشرافية للدرجات الشاغرة بالوحدة المحلية لمركز ومدينة سيدي سالم، لمدة 30 يومًا لـ22 وظيفة، وذلك لهيكلة الجهاز الإداري للدولة بمحافظة كفر الشيخ، واستغلال الخبرات، ترسيخا لمبدأ التنمية البشرية واستغلال الطاقات البشرية التي يتمتع بها جهاز الدولة لبناء وتنمية المحافظة.

ونص الإعلان على شغل الوظائف الإشرافية الـ22 تكليفاً من العاملين بالوحدة المحلية لمركز ومدينة سيدي سالم والديوان العام والوحدات المحلية التابعة للمحافظة .

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