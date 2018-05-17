فيديو| إيمي والرداد.. ثنائي رمضاني في "عزمي وأشجان" وإعلان مصر الخير

نشرت مؤسسة مصر الخير، اليوم، فيديو كليب أغنية "رمضان نور"، التي يقدمها الفنان محمد حماقي، ويظهر فيها عددًا من النجوم، لتكون الحملة الدعائية الجديدة للمؤسسة في رمضان 2018.

من بين النجوم المتواجدين في إعلان "مصر الخير"، الثنائي إيمي سمير غانم، وزوجها حسن الرداد، إلى جانب ليلى علوي، ودرة، وأحمد داوود، ومحمد فراج.

إيمي والرداد، يطلان سويًا على الجمهور العربي والمصري، في رمضان 2018، من خلال تقديمها مسلسل "عزمي وأشجان".

أحداث المسلسل تدور في إطار كوميدي، وتتضمن قصصا مختلفة لزوجين - حسن الرداد وإيمي سمير غانم - ومواقف طريفة أثناء ممارستهما النصب على الآخرين.

مسلسل "عزمي وأشجان" إنتاج أحمد السبكي، وتأليف أحمد محيي ومحمد محمدي، وإخراج إسلام خيري، ويشارك في بطولته حسن الرداد، وإيمي سمير غانم، ونسرين أمين، وسمير غانم، وبيومي فؤاد، وأحمد حلاوة، وأحمد سلطان، ومحمد ثروت، ومحمد لطفي، وبدرية طلبة، وملك قورة.